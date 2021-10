Busse für Touristen nach Corona-Cluster auf Schiff in Wien

Auf einem aus Passau kommenden Kreuzfahrtschiff in Wien ist am Mittwoch ein Corona-Cluster entdeckt worden. 80 Passagiere sind erkrankt. Nun wurde für die Touristen ein Rücktransport organisiert.

Auf einem aus Deutschland gekommenen Kreuzfahrtschiff ist in Wien ein Corona-Cluster entdeckt worden: Bei 80 Personen an Bord fiel der Test positiv aus, woraufhin eine Quarantäne verhängt wurde. Am Donnerstag wurde damit begonnen, die 174 Passagiere nach Deutschland zu transportieren: "Einer von vier Bussen ist bereits unterwegs", sagte eine Sprecherin des Wiener Krisenstabes am Vormittag zur APA.