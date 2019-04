Buslinie 15A wird attraktiviert: Bauarbeiten in Wiener Raxstraße

Am 9. April starten die Straßenbauarbeiten in der Raxstraße in die zweite Phase.

Am Dienstag, dem 9. April 2019, beginnt die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) zur Beschleunigung und Attraktivierung der Autobuslinie 15A mit der zweiten Bauphase der Bauarbeiten in der Raxstraße im Abschnitt zwischen Windtenstraße und Triester Straße im 10. Bezirk.

Bis 1. Juli 2019 erfolgen die Bauarbeiten bei Freihaltung von einem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Triester Straße in der Zeit zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Neilreichgasse ist von dieser Bauphase nicht betroffen. Geplantes Bauende ist am 1. September 2019.