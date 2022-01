Burgerlokal X.O. Grill hat in Wien-Margareten eröffnet

Das High-End-Burgerlokal X.O Grill hat in der Kettenbrückengasse 15 in Wien-Margareten eröffnet. Neben den Smash Burgers gibt es eine ganze Reihe neuer Speisen – und „xtra“ coole Drinks, Naturweine sowie Craftbiere.

Die beiden Jugendfreunde Benjamin Hofer und Robert Weishuber hatten das Burgerprojekt ursprünglich gestartet, um ihr X.O Beef durch die Lockdowns zu bringen. So disponierten sie kurzfristig um und begannen, Burger der etwas besseren Art zu grillen. Während dieser Zeit sorgten die knusprig-köstlichen High-End-Burger in der Gumpendorfer Straße, im Dogenhof und auf der Linken Wienzeile für lange Warteschlangen hungriger Gourmets.

X.O Burger hat nun eigenes Lokal in Wien



Was als Verlegenheitslösung begonnen hatte, wurde zum Hype, denn die extra knusprigen Burger aus gereiftem Beef sind in Wien mittlerweile Kult. So musste ein eigenes Lokal her. Nun hat X.O Grill in der Kettenbrückengasse, gleich ums Eck vom Naschmarkt, eine fixe Bleibe bekommen.