Burgenlands Landeshauptmann Doskozil gegen Corona geimpft

Am Donnerstag wurde Burgenlands Landeshauptmann Doskozil gegen das Coronavirus geimpft. Nach seiner Infektion Ende November war nur eine Impfung notwendig.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden. Weil er Ende November an Covid-19 erkrankt war, reicht Doskozil eine Impfung, um vollimmunisiert zu sein. Nach der Infektion seien seine Antikörperwerte nach wie vor relativ hoch, betonte der Landeshauptmann in einer Aussendung. Er wurde in einer Arztpraxis in Grafenschachen (Bezirk Oberwart) geimpft.