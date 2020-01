Burgenland-Wahl: NEOS beendeten Wahlkampf mit 70-stündigen Marathon

Die Burgenländer NEOS brachen am Donnerstagvormittag zu ihrer "Zukunftstour 70 Stunden - sieben Bezirke" auf. Bei ihrer "Zukunftstour" wollen sie um jede Stimme kämpfen.

In den letzten Tagen und Stunden vor der Landtagswahl am Sonntag wollen sie bis zuletzt "um jede Stimme laufen", sagte Spitzenkandidat Eduard Posch bei einer Tour-Auftakt-Pressekonferenz in Eisenstadt.

Die Zukunftstour wird Posch und die Listenzweite Julia Kernbichler durch alle Bezirksstädte und nach Wien führen. In der Bundeshauptstadt wollen die Pinken Buspendler aus dem Burgenland ansprechen. Highlights der Tour sind ein Faschingskabarett in Güssing und eine Veranstaltung im Sportverein, so Posch, der ein "begeisterter Sportplatzkantineur" ist und mit seiner "Edi's Kantine" jedes Pinkafeld-Match begleitet. Zwischenstopps wird es u.a. in Neusiedl, Mattersburg, Oberpullendorf und Jennersdorf geben, am Samstag gehen die Pinken noch einmal in der Landeshauptstadt auf Stimmenfang.