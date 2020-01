NEOS vor Burgenland-Wahl: Mobilität "einfach nur peinlich"

Gerade einmal sechs Wochen führte NEOS-Spitzenkanditat Eduard Posch Wahlkampf für die Burgenlandwahl 2020. Dabei wurde der Themenschwerpunkt auf Mobilität gelegt.

Die NEOS wollen bei der Burgenland-Wahl am 26. Jänner im zweiten Anlauf die Vier-Prozent-Hürde knacken und den Einzug in den Landtag schaffen.

Schlechte Verbindungen im Südburgenland

Der Versuch, öffentlich vom Südburgenland in die Landeshauptstadt zu gelangen, gleiche einer Odyssee. "Dass man schneller mit dem Zug von Wien in Salzburg ist, als vom Südburgenland in Eisenstadt ist im Jahr 2020 einfach nur peinlich für die Landespolitik. Mit NEOS im Landtag wird sich das ändern", sagte Kernbichler im Gespräch mit der APA.

Kernbichler musste auf ihrer Reise einmal in Oberwart, zweimal im niederösterreichischen Wiener Neustadt und Mattersburg umsteigen. Darin liege auch das Problem des Burgenlands versteckt, so die 27-Jährige. "Gerade für uns junge Burgenländer ist es wichtig, möglichst schnell und unkompliziert nach Eisenstadt zu kommen. Immerhin gibt es hier ja eine Fachhochschule und viele Job-Möglichkeiten."

"Odyssee" auf Facebook geteilt

Die Reise wurde heute ab 12.30 Uhr in "Echtzeit" auf der NEOS-Facebookseite begleitet. In 3 Episoden zeigt Kernbichler auf, wie mühsam die klimafreundliche Reise durch das Bundesland sein könne. "Wenn sich an dem öffentlichen Angebot nicht bald etwas ändert, mach ich das nicht mehr. Mit dem Auto bin ich schließlich dreimal so schnell", so die NEOS Listenzweite abschließend.