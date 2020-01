Burgenland: Strache macht sich über FP-Absturz lustig - Hofer kontert

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache meldete sich nach der Landtagswahl im Burgenland zu Wort und ortet den Grund für den Absturz seiner ehemaligen Partei bei seinen Nachfolgern.

Der an seiner Ibiza- und Spesen-Affäre gescheiterte Strache schrieb am Sonntag auf seinem Facebook-Profil, die FPÖ müsste durch seinen Ausschluss "ja jetzt endlich befreit und wieder auf der Siegerstrasse (sic!)" sein. "Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn die laufenden Verleumdungen und das schäbige Verhalten der FPÖ-Spitze gegen meine Frau und meine Person stößt die Bürger immer mehr ab", so Strache.