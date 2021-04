Burgenland: Debatte um Gesundheitspolitik und Lockdown-Ende

Im Burgenländischen Landtag ist am Donnerstag die Gesundheitspolitik in Zeiten der Corona-Krise debattiert worden. Die ÖVP beantragte eine Aktuelle Stunde, da sie Einsparungen durch die Landesregierung fürchtet.

Kritik an Öffnungsschritten im Burgenland

Angesichts der Auslastung in den Spitälern bezeichnete ÖVP-Klubobmann Markus Ulram die Öffnungsschritte ab Montag als "sehr gewagten Schritt". Er fragte sich außerdem, wie in den angekündigten Testregionen Parndorf und Neusiedl am See eine Testquote von 80 Prozent erreicht wird. Ulram rechnet mit regem Andrang zum Outlet Center in Parndorf, nicht nur von burgenländischen Shoppingfans: "Ich glaube nicht, dass die Security des Betreibers Wiener, Niederösterreicher, Ungarn heim schicken wird. Das würde ich gerne in der Praxis sehen." Zum Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025 bekräftigte der Klubchef die Kritik: "Man greift massiv in die regionale Versorgung ein", und forderte die Aufrechterhaltung von fünf gleichwertigen Spitälern. Auch warnte er davor, bis 2025 63 Spitalsbetten zu streichen: "Das kann nicht unser Ansinnen sein, Spitalskapazitäten zu reduzieren."