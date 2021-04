Burgenland beendet Corona-Lockdown am Montag

Das Burgenland wird im Gegensatz zu Wien und Niederösterreich den Ost-Lockdown nicht bis 2. Mai verlängern. Das gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Mittwoch bekannt.

Burgenland verlängert Ost-Lockdown nicht

Coronatests in Schulen und Betriebe

Doskozil verweist auf positive Entwicklung im Burgenland

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, betonte der Landeshauptmann. Das Burgenland habe bei der Sieben-Tages-Inzidenz und den täglichen Fallzahlen eine nahezu "perfekte Entwicklung" zu verzeichnen. "Wir gehen nach unten, wir sind unter den besten drei Bundesländern, was diese Entwicklung betrifft", sagte Doskozil. Zudem habe sich die Lage in den anderen Bundesländern nicht so entwickelt, wie prognostiziert. Immerhin seien diese der Ostregion nicht in den Lockdown gefolgt.

Zeitverzögerter Rückgang in den Spitälern



Doskozil will insbesondere aufs Testen setzen und spricht sich für Zugangstests aus. Die Städte Neusiedl am See und Parndorf sollen außerdem zu einer gemeinsamen Region zusammengefasst und durchgetestet werden. "Wir wollen 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung regelmäßig testen", sagte Doskozil. In dieser Region könne man dann beobachten, was Öffnungsschritte bewirken - "was passiert in welcher Situation".