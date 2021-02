Bundesregierung spricht Reisewarnung für Tirol aus

Am Montag hat die Bundesregierung eine Reisewarnung für das Bundesland Tirol ausgesprochen. Nicht notwendige Reisen nach Tirol sollen unterlassen werden.

Der Bund zieht die Zügel im Zusammenhang mit der in Tirolgrassierenden Südafrika-Variante des Coronavirus straffer. Am Montag sprach die Bundesregierung de facto eine Reisewarnung für das Bundesland aus. Nicht notwendige Reisen nach Tirol sollen unterlassen werden, hieß es in einer Aussendung.

Bundesregierung fordert Tirol-Besucher zu Corona-Test auf

Zudem forderte die Bundesregierung alle jene, die sich in den letzten zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben, dazu auf, sich testen zu lassen. Und an Personen, die von Tirol aus in ein anderes Bundesland reisen, ergeht die "dringende Aufforderung, unmittelbar vor der Reise einen Covid-19-Test zu machen".