Bundesländer gehen bei Corona-Impfung ungleich vor

Von großen Impfstraßen in Wien bis zum dezentralen Konzept Niederösterreichs: Beim Thema Corona-Impfung kochen die Bundesländer ihr eigenes Süppchen, eine zentrale Strategie gibt es dabei nicht.

Corona-Impfung soll in kommenden Wochen an Tempo gewinnen

Bundesländer gehen bei Corona-Impfung unterschiedliche Wege

Trotz aller Unterschiede: Die Durchimpfung der älteren Bevölkerung ab 85 war sowohl in Niederösterreich als auch in Wien zuletzt vergleichsweise gering. Besonders weit waren Kärnten und Vorarlberg. Wobei Vorarlberg sechs Impfzentren in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Nenzing, Bezau und im Kleinwalsertal betreibt. Kärnten kooperiert wiederum - ebenso Tirol und Wien - mit der ÖGK, in deren Bezirksstellen Impfungen durchgeführt werden. Außerdem nutzt das Land seine Teststraßen am Wochenende für die Immunisierung. Und an der Peripherie (etwa im Lesachtal, in Bleiburg und in Mölltal) soll es eigene Impfstraßen geben. Die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten ist in beiden Ländern geplant.