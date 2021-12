Bundeskanzler Schallenberg vor Rücktritt: "Stelle Amt zur Verfügung"

Nach dem Rückzug von ÖVP-Chef Sebastian Kurz steht die Umbildung des türkisen Regierungsteams bevor. Bundeskanzler ALexander Schallenberg teilte am Donnerstag mit, sein Amt als Kanzler zur Verfügung zu stellen.

Schallenberg kündigt Rücktritt als Bundeskanzler an

"Es ist nicht meine Absicht und war nie mein Ziel, die Funktion des Bundesparteiobmanns der Neuen Volkspartei zu übernehmen. Ich bin der festen Ansicht, dass beide Ämter - Regierungschef und Bundesparteiobmann der stimmenstärksten Partei Österreichs - rasch wieder in einer Hand vereint sein sollten", erklärte Schallenberg seinen Rücktrittsankündigung in einer schriftlichen Stellungnahme. Er habe sich "in einer sehr herausfordernden Phase für die Bundesregierung und die Neue Volkspartei bereit erklärt", das Amt des Kanzlers zu übernehmen.