Bundesjugendvertretung fordert Corona-Teststrategie für Schulen

Für sicherere Ferien und einen "normalen" Herbst: Kurz vor dem Ferienbeginn für alle Schüler hat die Bundesjugendvertretung Sicherheitskonzepte und Testangebote während des Sommers gefordert.

Viele Menschen seien noch ungeimpft, vor allem Kinder und Jugendliche. "Es muss daher weiter Anstrengungen geben, diese Gruppe zu schützen", so der BJV-Vorsitzende Julian Christian am Mittwoch in einer Aussendung. Außerdem fordert die Interessensvertretung Vorbereitungen für einen sicheren Start der Kindergärten und Schulen im Herbst.