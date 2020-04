Bundesheer wegen Waldbrandgefahr in erhöhter Bereitschaft

Neun Bundesheer-Hubschrauber halten sich am Osterwochenende für etwaige Einsätze wegen großflächigen Bränden bereit.

Österreich Soldaten der Hubschrauberstaffel stehen seit Freitag an den verschiedenen Stützpunkten in erhöhter Einsatzbereitschaft. Grund dafür ist die aufgrund der Trockenheit herrschende Waldbrandgefahr.

Neun Hubschrauber für Osterwochenende startklar

Je ein Transporthubschrauber des Typs "Alouette III" ist an den Standorten in Aigen im Ennstal (ST), in Schwaz (T) und auch in Klagenfurt (K) für einen notwendigen Assistenzeinsatz - wie unter anderem für eine Brandbekämpfung - startklar.