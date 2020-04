Osterfeuer in NÖ verboten: Saftige Strafen drohen

Die FF Wiener Neustadt machte am Mittwoch auf das derzeitige Verbot von Brauchstumsfeuern bis einschließlich 30. Juni 2020 aufmerksam. Neben Osterfeuern sind per Verordnung auch Sonnwend- und Johannesfeuer untersagt.

"Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am 7. April 2020 aufgrund des § 3 Abs. 4 des Bundesluftreinhaltegesetzes – BLRG, BGBl. I Nr. 137/2002 in der Fassung BGBl. I Nr. 58/2017, verordnet", mit diesen Worten wurde am 7. April die Abänderung der "Ausnahmeverordnung vom Verbrennungsverbot für biogene Materialien" eingeleitet.