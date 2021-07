Bundesheer öffnet "Checkpoint" auf der Wiener Mahü

Mitte September wird das Bundesheer einen Rekrutierungs- und Beratungsstützpunkt auf der Wiener Mariahilfer Straße eröffnet. Der "Shop" ist in der Nähe der Stiftkaserne untergebracht.

Das Bundesheer bekommt auf der Mariahilfer Straße einen Rekrutierungs- und Beratungsstützpunkt. In diesem "Checkpoint" können sich Interessierte über Einstieg und Laufbahn beim Militär informieren und Artikel in Heeresdesign wie Kleidung, Taschen, Brillen und Feuerzeuge kaufen. Der "Shop" ist in der Nähe der Stiftkaserne, in einer Geschäftszeile, die dem Bundesheer gehört, untergebracht. Damit fallen keine Mietkosten an. Die Kosten belaufen sich auf rund 10.000 Euro im Jahr.