Bund und Länder beraten über Infektionsgeschehen

Heute beraten Bundesregierung und Länder über die weitere Vorgehensweise mit der Omikron-Welle. Der Gipfel beginnt um 11.00 Uhr. Um 14.00 Uhr wird eine Pressekonferenz erwartet.

Die Bundesregierung berät heute, Donnerstag, mit den Ländern und den Experten der "gesamtstaatlichen Covid -Krisenkoordination" (Gecko) über die zusehends durch die infektiösere Variante Omikron beherrschte Corona-Situation. Am Mittwoch waren bereits beinah 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet worden, womit sich die Intensität der fünften Corona-Welle in Österreich beschleunigt hat.

Schutz der kritischen Infrastruktur

Gipfel mit Gecko

Der Gipfel, bei dem die Regierungsspitze und die Gecko-Führung im Kanzleramt vor Ort, die Landeshauptleute und weitere Experten per Video zugeschaltet sein werden, beginnt um 11.00 Uhr. Über die Ergebnisse der Beratungen soll gegen 14.00 Uhr in einer Pressekonferenz informiert werden.

Platter will keinen Lockdown

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat sich vor der Besprechung am Donnerstag mit der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) gegen einen neuerlichen Lockdown ausgesprochen. Spekulationen oder Forderungen in diese Richtung seien "kontraproduktiv", spielte er in der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstags-Ausgabe) auf den Kitzbüheler Tourismusvereinobmann Christian Harisch an, der am Mittwoch einen solchen ins Spiel gebracht hatte.