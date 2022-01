Gecko: "Schutz der kritischen Infrastruktur essenziell"

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen, aber geringere ICU-Auslastung, steht laut Gecko der Schutz der kritischen Infrastruktur an erster Stelle. Gesundheits-, Lebensmittel- oder auch Energieversorgung dürfe nicht Personal durch hohe Infektions- und K1-Zahlen entzogen werden.

Am morgigen Feiertag berät die Bundesregierung mit den Ländern und Experten zur aktuellen Corona-Situation. Die "gesamtstaatliche Covid -Krisenkoordination" (Gecko) legt den Fokus auf den Schutz kritischer Infrastruktur und will beim Gipfel am Donnerstag Vorschläge vorlegen, damit diese lebenswichtigen Bereiche weiterhin am Laufen gehalten werden. Es geht vor allem um Quarantäneregeln.

Rund 15.000 Neuinfektionen pro Tag erwartet

In ihrer gestrigen Sitzung hat "Gecko" die von der Bundesregierung gestellten Arbeitsaufträge über den Jahreswechsel abgearbeitet und über die aktuelle Situation beraten, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme am Mittwoch. Die Infektionsentwicklung sei in den vergangenen Tagen stabil gewesen und steige nun wie prognostiziert deutlich an. Die Omikron-Variante ist inzwischen die dominante Mutation, die Infektionszahlen würden auch in den kommenden Tagen deutlich ansteigen. Das Corona-Prognosekonsortium geht von rund 15.000 Infektionen pro Tag in der kommenden Woche aus.