Bürgermeister Ludwig ist Pate des Schönbrunner Eisbären-Babys

Das kleine Eisbären-Mädchen "Finja" im Tiergarten Schönbrunn hat ab sofort einen nicht unbekannten Paten: Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig schaute mit Gemüse als Antrittsgeschenk vorbei.

Kleine Eisbärin ist absoluter Publikumsmagnet

Seit zwölf Jahren erstmals Eisbären-Baby in Schönbrunn

Lebhafte "Finja" liebt jede Menge Action

Bürgermeister von Paten-Tier begeistert

Ludwig appelliert mit Patenschaft für Klimaschutz

"Wir in Wien arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren an unserem konsequenten Klimaschutzprogramm. So konnten wir die CO2-Emmissionen bereits um ein Drittel im Vergleich zu 1990 reduzieren. Und bis 2050 senken wir den CO2-Ausstoss pro Kopf um 85 Prozent. Wir in Wien leisten damit unseren Beitrag, um den Weiterbestand dieser wunderbaren und schönen Tiere zu sichern."