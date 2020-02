Schönbrunner Eisbär-Baby wird Finja heißen

Das Wiener Eisbär-Baby hat einen Namen: Geworden ist es eine "Finja", was "die Weiße und Schöne" bedeutet, gab der Tiergarten Schönbrunn am Welteisbärentag am Donnerstag bekannt.

20.964 Namen waren für den Eisbären-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn vorgeschlagen worden. Die Namensvorschläge kamen nicht nur aus ganz Österreich, sondern auch von weiter her, etwa aus Deutschland, Japan, Estland und den USA.

Eisbär-Baby bekommt den Namen "Finja"

"Da waren einige Extraschichten nötig, um alle Vorschläge zu sichten", gab sich Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck begeistert über die rege Beteiligung. Ganze Schulklassen, Altersheime und Vereine hätten sich den Kopf zerbrochen. Das Tierpfleger-Team habe sich die Wahl nicht leicht gemacht. "Wir haben uns schlussendlich für 'Finja' entschieden, weil der Name einen schönen Klang hat und gut zu den Namen der Eltern 'Nora' und 'Ranzo' passt" und weil seine Bedeutung "natürlich auf unser Eisbären-Mädchen sehr zutreffend ist", sagte Tierpflegerin Alessa Esau.

Welteisbärentag im Tiergarten Schönbrunn

Der Wiener Zoo steht das kommende Wochenende im Zeichen des Welteisbärentages. Im Rahmen des Familienprogramms erfahren Kinder, warum es in der Arktis nur noch rund 20.000 Eisbären gibt und welchen Beitrag jeder zum Klimaschutz leisten kann.