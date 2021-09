Bürgermeister Ludwig: "Frische Luft und Vitamine helfen nicht gegen das Virus"

Im "Wien heute"-Sommergespräch nahm Bürgermeister Michael Ludwig Stellung zu aktuellen Themen wie der vierten Corona-Welle, dem Thema Flüchtlingsaufnahme aus Afghanistan und dem umstrittenen Lobautunnel.

Steigende Infektionszahlen, steigende Belegung in den Krankenhäusern - die aktuelle Corona-Situation alles andere als beruhigend. Bürgermeister Michael Ludwig hat beim "Wien heute"-Sommergespräch im Arkadenhof des Rathauses am Samstag darüber gesprochen, was Wien, wo ja bereits zuvor strengere Maßnahmen erlassen wurden als im Rest des Landes, zu tun gedenkt.