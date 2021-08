Ludwig möchte Aufnahme von Menschen aus Afghanistan

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) möchte, dass Flüchtlinge aus Afghanistan, die im Anschluss an die Taliban-Machtergreifung möglicherweise in Gefahr sind, aufgenommen werden.

Abschiebungen nach Afghanistan haben sich für Ludwig erledigt

Diese seien nun auch in ihrem Leben bedroht und würden dringend entsprechende Unterstützung brauchen. Auch Frauenrechtlerinnen oder Journalistinnen müssten gerettet werden, forderte der rote Stadtchef. "Da ist keine Rede davon, dass wir ein Signal setzen wollen, um eine neue Flüchtlingswelle in Gang zu setzen. Das ist einfach unrichtig." Vielmehr gehe es darum, gezielt Menschen vor Verfolgung zu schützen.

Beteiligung an Hilfsprogrammen rund um Afghanistan

Man solle sich vielmehr rasch an Hilfsprogrammen in Nachbarstaaten beteiligen. Das "Ursprungsproblem" 2015 sei sicher gewesen, dass man die finanziellen Mittel für die Flüchtlingslager in der Umgebung Syriens gekürzt habe. Die Betroffenen seien darum weitergezogen, sagte Ludwig. "Wenn man schon nicht bereit ist, jetzt unmittelbar zu helfen, was ich eigentlich für eine humanitäre Schande halte, dann sollte man möglichst schnell finanziell und zwar wirkungsvoll helfen."