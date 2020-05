Büchereien der Stadt Wien machen ersten Schritt zurück zur Öffnung

Auf diese Meldung haben viele Wienerinnen und Wiener schon gewartet: Ab kommenden Montag sind die Büchereien in allen Zweigstellen und in der Hauptbücherei wieder für Kundinnen und Kunden da.

Büchereien der Stadt Wien machen ersten Öffnungsschritt am 18. Mai

"Die Büchereien der Stadt Wien sind startklar und bereiten sich auf den ersten Öffnungsschritt am 18. Mai vor", kündigt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky an.

Büchereien regeln Rückgabe und Ausleihe neu

Für den Ablauf von Rückgabe und Ausleihe wird es besondere Regeln geben, damit die Auflagen der Gesundheitsbehörden eingehalten werden können. Ein Aufenthalt in den Büchereien über die notwendige Zeit für Ausleihe und Rückgabe hinaus ist vorerst nicht möglich.

Ausgeliehene Medien müssen nicht verlängert werden

Medien, deren Leihfrist bereits abgelaufen ist, müssen nicht sofort zurückgebracht werden. Wer Medien entlehnt hat, kann diese bis 18. Juni zurückbringen und es fallen keine Überziehungsgebühren an. Die Büchereien ersuchen ihre KundInnen, von dieser Verlängerung Gebrauch zu machen, damit es nicht schon am Montag zu Schlangen vor den Büchereien kommt.

Bestehende Büchereikarten werden um Zeit der Schließung verlängert

Online-Lesungen der Wiener Büchereien gehen weiter

Die Online-Lesungen der Büchereien für Erwachsene und Kinder erfreuen sich mit über 15.000 Zugriffen in den letzten Wochen großer Beliebtheit. Sie werden weiter auf YouTube und via Podcast bestehen bleiben. Dazu kommt ein besonderes Angebot für Kinder auf dem neuen Instagram-Kanal der Büchereien. Veranstaltungen in Büchereien können leider bis auf weiteres nicht stattfinden.