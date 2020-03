Gratis Zugang zu digitalem Angebot der Wiener Büchereien während Corona-Krise

Die Wiener Büchereien reagieren auf die Corona-Krise und stellen ihr digitales Angebot nun kostenlos zur Verfügung. Ab Montag gibt es eine formlose Möglichkeit, den Zugang zu beantragen, damit auch Menschen ohne Büchereikarte das Angebot nutzen können. Es reicht ein E-Mail zur Anmeldung. Gültig ist der Zugang bis die Büchereien wieder öffnen.

"Wem der Lesestoff ausgeht oder wer neue Medien entdecken möchte, kann nun aus über 70.000 Medien - von eBooks über ePapers bis zu eAudios - wählen", warb Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Sonntag in einer Aussendung.

Zugang zu digitalem Angebot der Wiener Büchereien nach formlosem Antrag

Wer das digitale Angebot der Büchereien nutzen möchte, muss ein E-Mail schicken. Das Schreiben muss folgende Angaben beinhalten: Vorname, Nachname, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse. Nach Möglichkeit werde der Zugang am nächsten Werktag freigeschaltet, hieß es in der Aussendung. Diese Freischaltung ist so lange gültig wie die Büchereien geschlossen sind.