Bubble Show im Prater: Seifenblasen-Kunst erleben

Wenn spektakulär schillernde Seifenblasen aller Art durch ein Zirkuszelt im Wiener Prater schweben und Jung und Alt erstaunen - dann ist man mitten in der großen Bubble Show mit Dr. Bubbles. VIENNA.at verlost Tickets!

Auch diesen November gastiert Aramis Gehberger alias "Dr. Bubbles" wieder mit seiner sensationellen Seifenblasen-Kunst auf der Kaiserwiese im Prater. Bunt, schillernd und in allen Größen werden Seifenblasen Groß und Klein im bestens beheizten Zirkuszelt verzaubern.

Dr. Bubbles und die Faszination Seifenblasen

Über 5000 Jahre ist es her, dass das Sieden der Seife erfunden wurde. Als Nebenprodukt entstand damals auch die erste Seifenblase - ein dünner Film Seifenwasser welcher eine hohle Kugel mit schillernder Oberfläche formt. Aramis Gehberger aus Wien hat sich als „Dr. Bubbles“ mit seiner sensationellen Seifenblasen-Kunst bereits einen Namen gemacht und präsentiert nun seine außergewöhnliche Show vom 16. bis 24. November im Zirkuszelt im Prater auf der Kaiserwiese beim Wintermarkt am Riesenradplatz.

So wurde Aramis Gehberger zum Seifenblasenkünstler

Geboren wurde Aramis Gehberger am 12. August 1977 in Wien. Er begann seine Karriere als Techniker, doch sein Wunsch, mit Kindern und Erwachsenen zu arbeiten wuchs und ließ ihn als Lehrer studieren. 2009 führte ihn Peter Pan in das Reich der Riesenseifenblasen ein. Das würde sein Leben für immer verändern.