Brutaler Fußtritt im Wiener Donauzentrum: Zwei Jahre Haft

Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ist ein 19-Jähriger zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein 19-Jähriger ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er war am 22. Jänner 2019 im Eingangsbereich des Donauzentrums aus nicht nachvollziehbaren Gründen auf einen 35-Jährigen losgegangen. Mit einem Fußtritt ins Gesicht brach er diesem den Oberkiefer, nachdem er ihn zu Boden gebracht hatte.