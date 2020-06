Brücke in NÖ eingestürzt: Statikproblem geortet

Nach dem Einsturz einer Brücke im Zuge des Baus der Umfahrung Wieselburg (Bezirk Scheibbs) ist am Freitagnachmittag seitens des NÖ Straßendienstes ein erstes Untersuchungsergebnis bekanntgegeben worden.

Demnach zeichne sich ein Problem an der Statik des Bauwerks ab. Weitere Resultate waren vorerst offen. Ab nächster Woche soll die eingestürzte Brücke abgetragen werden.

Ergebnisse von Materialprüfungen noch ausständig

Ausständig waren am Freitag etwa Ergebnisse von Materialprüfungen. Entsprechende Proben wurden bereits entnommen, sie werden laut einer Aussendung von akkreditierten und unabhängigen Prüfanstalten untersucht.

Aus "heutiger Sicht" müsse auch die zweite baugleiche Brücke auf der Umfahrung weiterhin für den Baustellenverkehr gesperrt bleiben, teilte der NÖ Straßendienst mit. In diesem Fall werde ein Sanierungskonzept erstellt. Alle weiteren Brücken an der neuen Umfahrung Wieselburg seien in Ordnung, wurde betont.