Brot - Kritik und Trailer zum Film

Der österreichische Dokumentarfilmer Harald Friedl hat sich auf die Spur unseres täglichen Brotes begeben. Er begleitet traditionelle Bäcker bei ihrem Handwerk, lässt sie von ihrem Produkt schwärmen und den Zuschauern vor der Leinwand das Wasser im Munde zusammenlaufen. Er beleuchtet aber auch das Großbäckergewerbe, bei dem industriell Brot als Massenware produziert wird und mit Aromen seinen Geschmacke erhält.

Brot - Kurzinhalt zum Film

"Brot" ist ein Dokumentarfilm, der nicht nur den Appetit, sondern auch zum Denken anregt. Die Reise, bei der Friedl ganz auf erklärende Kommentare aus dem Off verzichtet und nur mit knappen Inserts die Schauplatzwechsel anzeigt, führt auch nach Paris und Brüssel, Straßburg und Hamburg. Dabei verfolgt der Regisseur, der sich in früheren Filmen auch schon mal auf die Suche nach dem Glück begeben ("What Happiness Is", 2012) oder dem Musiker Willi Resetarits zugehört hat ("So schaut's aus", 2008) eine Dramaturgie der Kontraste. Auf den beschaulichen Biobäcker, der seine Sauerteige vor der Verarbeitung 72 Stunden rasten lässt, ehe er sie verarbeitet, folgt eine Backfabrik mit riesigen Werkshallen. Friedl ist stolz darauf, von dem deutschen Unternehmen "Harry-Brot" eine Drehgenehmigung bekommen zu haben. Geschäftsführer Hans-Jochen Holthausen operiert im Chefbüro mit Charts und Werbevideos, erzählt von Kundenbedürfnissen und Gewinnen und erkundigt sich am Fließband, wie viele Brötchen da so rauskommen. Es sind viele Tausend in der Stunde.