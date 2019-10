Briefwahl-Ergebnis steht erst Montagnacht oder am Dienstag fest

Die Auszählung der Briefwahl der Nationalratswahl 2019 war am Montag am frühen Abend fortgeschritten - Burgenland, Tirol und Kärnten waren schon fertig -, aber ein Ende noch nicht absehbar.

Prognose für die Zusammensetzung des Nationalrats

Vorläufiges Ergebnis der Nationalratswahl

In dem am Sonntag verkündeten Ergebnis der Nationalratswahl waren nur die Stimmen der Urnenwähler enthalten. Da mehr als eine Million Wahlkarten ausgegeben wurden, dürften noch rund 952.000 Stimmen fehlen, die entweder per Briefwahl oder in "fremden" Wahlkreisen mittels Wahlkarte abgegeben wurden. Diese Stimmen werden in zwei Tranchen ausgezählt, der allergrößte Teil am Montag, der Rest am Donnerstag.