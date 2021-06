Breitenfurter Straße in Wien-Liesing wird umgestaltet

Bis Ende September müssen Verkehrsteilnehmer wegen diverser Bauarbeiten in der Breitenfurter Straße in Wien-Liesing mit Einschränkungen rechnen.

Bereits 2019 und 2020 wurde die Breitenfurter Straße zwischen Walter-Jurmann-Gasse und Parttartgasse neugestaltet. Am Dienstag, dem 22. Juni beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Weiterführung der Arbeiten zwischen Parttartgasse und Gregorygasse im 23. Bezirk.

Fahrbahn- und Gehsteigsanierung in der Breitenfurter Straße

Die bestehende Fahrbahn und Gehsteige werden erneuert. Zukünftig wird es in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Busspur geben. Außerdem wird die Bushaltestelle "Gregorygasse" der Linie 62A, um wenige Meter in Richtung stadteinwärts versetzt. In der Gregorygasse wird eine neue Haltestelle mit Haltestellenkap für die Line 64A gebaut.