Brand in Wiener PAZ: Alle sechs Insassen haben Brand gelegt

Den Brand im Polizeianhaltezentrum (PAZ) am Wiener Hernalser Gürtel dürfte wohl von allen sechs Häftlingen gemeinsam gelegt worden sein.

“Es dürfte so sein, dass jeder in der Zelle einen Fetzen genommen und angezündet hat”, sagte ein Insider. Unklar ist demnach für die Ermittler noch, ob es in der Zelle einen Rädelsführer gab, der seine Mitinsassen – insgesamt waren es fünf Afghanen und ein Iraner in dem Raum – angestiftet hat. Nach ersten Erkenntnissen wollten die sechs ein Zeichen des Protests gegen die Schubhaft und die drohende Abschiebung setzen.