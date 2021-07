Brand in Wien: 66-Jährige weiter in kritischem Zustand

Die 66-jährige Bewohnerin der Wohnung, die am Samstagabend in Wien-Brigittenau in Flammen stand, ist weiterhin in Lebensgefahr-

Eine 66-Jährige, die Samstagabend bei einem Zimmerbrand aus ihrer Wohnung im fünften Stock in der Brigittenau gerettet worden war, befand sich am Montag weiterhin in kritischem Zustand und wurde laut Wiener Gesundheitsverbund im AKH behandelt.

Die Feuerwehr hatte sie in der Wehlistraße in Wien-Brigittenau per Drehleiter vom Balkon geborgen. Eine junge Frau und ihre beiden kleinen Kinder aus einer Nachbarwohnung trugen Rauchgasvergiftungen davon.