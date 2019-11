Brand in Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt: Polizei ermittelt

Nach dem Brand in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt ermittelt die Polizei nach der Ursache des Feuers. Das dürfte aber noch einige Zeit dauern.

Die Ursache des Feuers in der Nordbahnhalle in Wien-Leopoldstadt ist weiter unklar, die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben am Dienstag mit ihrer Arbeit begonnen. Zuvor hatte das Gebäude aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden dürfen. Die Ursachenerforschung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.