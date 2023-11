Brand in betreuter Wiener WG wurde gelegt

Bei einem Brand in einer betreuten Wohngemeinschaft in Wien-Liesing kam eine Frau uns Leben. Ein 23-Jähriger gestand nun gegenüber der Polizei, dass er das Feuer gelegt habe.

Nach dem tödlichen Feuer in der Nacht auf Montag in einem betreuten Wohnheim in Wien-Liesing ist ein 23-jähriger ehemaliger Bewohner des Heimes in Haft. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hat er gestanden, den Brand gelegt zu haben. Bei dem Feuer in einem Sozialraum der Einrichtung für psychisch Kranke in der Karl-Heinz-Straße war eine 68-jährige Frau ums Leben gekommen.