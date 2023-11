40-Jährige starb bei Brand in Wohnheim in Wien-Liesing

In der Nacht auf Montag kam eine 40-jährige Frau bei einem Brand in einem betreuten Wohnheim in Wien-Liesing ums Leben.

Nach Angaben der Berufsrettung und Feuerwehr brach das Feuer in einem Sozialraum der Einrichtung für psychisch Kranke in der Karl-Heinz-Straße aus. Glücklicherweise konnten sieben Personen unverletzt gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden, da das Wohnheim aufgrund des Brandes unbewohnbar geworden war.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.15 Uhr alarmiert, und als sie am Einsatzort eintrafen, war der Brand bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Neben den Löscharbeiten hatten die Rettungskräfte die Aufgabe, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Während dieses Prozesses wurde eine leblose Person in einem benachbarten, verrauchten Schlafraum entdeckt. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte das Leben der Frau leider nicht gerettet werden.