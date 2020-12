Brände in Wohnungen: Das sind die Gefahrenquellen

Nicht nur Kerzen auf dem Christbaum können in der Weihnachtszeit Brände auslösen. Mit Smartphones, Tablets oder E-Bike gibt es immer mehr Gefahrenquellen in den Haushalten.

Mehr als 500 Wohnungsbrände ereignen sich in Österreich jedes Jahr rund um Weihnachten. Nicht immer sind die Kerzen am Adventkranz und am Christbaum schuld: "Elektrobrände spielen neben offenem Feuer eine nicht unerhebliche Rolle", warnen der Versicherungsverband Österreich (VVO) und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KVF).