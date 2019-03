BP-Wahl 2016: FPÖ klagt Republik Österreich auf 3,4 Mio. - Prozess am 5. April

Nach der Bundespräsidentenwahl 2016 fordert die FPÖ einen Schadenersatz. Die geforderte Summe von 3,4 Mio. Euro setzt sich aus Wahlkampfkosten für die aufgehobene Stichwahl im Mai und für die verschobene Wiederholung zusammen. Der Prozess startet am 5. April am Wiener Landesgericht.

“Die Bundespartei und die Landesparteien der FPÖ verlangen den Ersatz dieses Schadens von der Republik Österreich, weil er durch rechtswidriges Handeln von Organen der Republik Österreich im Bereich der Wahlbehörden und des Bundesministeriums für Inneres verursacht wurde”, heißt es in einer Pressemitteilung der Kanzlei Böhmdorfer Schender, die die FPÖ vertritt.

FPÖ investierte 8 Mio. Euro in den Wahlkampf von Norbert Hofer

Insgesamt acht Mio. Euro hat die FPÖ in den gescheiterten Wahlkampf ihres Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer investiert. Einen Teil, nämlich 3,4 Mio. Euro an “frustrierten Kosten”, also durch das Verhalten eines anderen nutzlos gewordene Aufwendungen, verlangt sie nun zurück.