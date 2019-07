Botanischer Garten: Uni Wien bietet Führungen durch Pflanzenparadies

Jeden Freitag und Samstag bietet die Uni Wien Führungen durch das Pflanzenparadies des botanischen Gartens an. Experten geben dabei Einblicke in die faszinierende Welt der Pflanzen.

Die Uni Wien bietet im Sommer Führungen durch den botanischen Garten an. Dabei werden Experten Einblicke in die faszinierende Welt der Pflanzen geben. Jeden Freitag und Samstag finden die zirka einstündigen Führungen bis zum 31. Oktober statt. Jeweils um 15 Uhr findet die Führung auf Englisch und um 16 Uhr auf Deutsch statt. Der Treffpunkt ist beim Portierhäuschen am Haupteingang des Botanischen Gartens.