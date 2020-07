BonbonBall-Veranstalter spendet erneut 3.000 Euro an MedUni Wien

Bei der Tombola am Wiener BonbonBall 2020 kamen 3.000 Euro zusammen, die auch heuer wieder für einen guten Zweck gespendet werden: Zum zweiten Mal kommt das Geld der MedUni Wien zugute.

Neu: Zentrum für Präzisionsmedizin an der MedUni Wien

Ein Ball mit Sinn für bewusstes Naschen: Die vielen Naschereien hüllen das Konzerthaus jährlich in einen süßen Duft, durchkosten kann man sich – so, wie es die Tradition des Balles schließlich vorsieht – die ganze Nacht. Dennoch will der Veranstalter weiterhin ein starkes Zeichen für den bewussten Konsum setzen.

Bewusstes Naschen als verbindendes Thema

Präzisionsmedizin bewirkt einen Paradigmenwechsel in der Medizin. Jeder Mensch hat eine individuelle, ererbte genetische Disposition. Das ist der Grund für ein mögliches, genbedingtes Risiko für eine bestimmte Erkrankung. Die beste Therapie und Präventionsform ist daher eine personalisierte Medizin – die Präzisionsmedizin. Dieser Ansatz wird viele bisherige medizinische Errungenschaften in den Schatten stellen. Die MedUni Wien nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und errichtet ab dem Jahr 2022 das Zentrum für Präzisionsmedizin am MedUni Campus AKH. Das Zentrum für Präzisionsmedizin, dessen Errichtung aus Spenden und Drittmittel finanziert wird, ist eines von drei medizinischen Forschungszentren, die in den nächsten Jahren in Wien entstehen werden. Mit diesen Innovationsprojekten setzt die MedUni Wien ein starkes Zeichen für die Medizin des 21. Jahrhunderts.