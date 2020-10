Boku Wien erhielt neues nachhaltiges Seminargebäude aus Holz

Neu, nachhaltig und innovativ: Die Universität für Bodenkultur (Boku) hat ein aus Holz errichtetes neues Seminarzentrum in Wien-Döbling.

Das neben dem Schwackhöferhaus gelegene Gebäude am Boku-Campus auf der Türkenschanze ist nach Ilse Wallentin benannt, die 1924 als erste Frau an der Boku promovierte, und beherbergt auf einer Nutzfläche von 3.100 Quadratmetern zehn Seminarräume für 500 Studenten, eine Bibliothek mit 100 Leseplätzen und 40 Institutsräumen.

Neues BOKU-Gebäude ist ein Niedrigstenergiehaus

Das Niedrigstenergiehaus in der Peter Jordan Straße wurde nach einer Bauzeit von 14 Monaten im Juni fertiggestellt und kostete rund 15,5 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). "Holz ist aufgrund seiner ökologischen Bedeutung, seines Potenzials für die Bauwirtschaft und der architektonischen Möglichkeiten ein ganz besonderer Baustoff", so BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss. Auch Rektor Hubert Hasenauer hob die Nachhaltigkeit des Baus hervor: Das Haus speichere rund 1.000 Tonnen CO2, wirke quasi wie ein "zweiter Wald" und habe nur geringe Auswirkungen auf die Umwelt.