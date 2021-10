Boehringer Ingelheim sperrte Biotech-Anlage in Wien-Meidling auf

Boehringer Ingelheim, ein deutscher Pharmakonzern, hat in Wien-Meidling eine neue Biotech-Anlage aufgesperrt. Dem zuvorgegangen waren vier Jahre Bauzeit.

Das Unternehmen hat am Standort Wien-Meidling über 700 Mio. Euro investiert und 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. "Heute ist ein großer Tag für uns", sagte der Österreich-Chef von Boehringer Ingelheim, Philipp von Lattorff, am Mittwoch bei einer Pressekonferenz anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme.

Boehringer Ingelheim: Wiener Anlage mit dutzenden Bioreaktoren

Die Anlage in Wien umfasst 48 Bioreaktoren mit insgesamt 185.000 Litern sowie weitere 9 Bioreaktoren mit je 15.000 Litern. Der für die Biologika-Fertigung in Wien zuständige Manager Christian Eckermann sprach von Produktionsanlage für die Zukunft, die extreme schnelle Produktwechsel und die simultane Fertigung unterschiedlicher Produkte ermögliche. Es gebe weltweit nicht viele Anlagen dieser Art.

Bedeutung von Wien für Boehringer Ingelheim

Wien war 1948 die erste Auslandsniederlassung, 1963 startete die Forschung an Hühnerinterferon, 1985 begann die biopharmazeutische Produktion. Boehringer-Ingelheim forscht in Wien unter anderem an neuen Arzneimitteln gegen Krebs und gehört mit 220 Mio. Euro jährlich zu den Top-3-Forschungsunternehmen in Österreich.