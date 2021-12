Bluttat in Wien-Donaustadt: Verletzte einvernommen

Nach der Blutat in Wien-Donaustadt vergangene Woche, bei der eine 44-Jährige durch eine Attacke ihres Ex-Freundes schwere Stichverletzungen erlitten hatte, wurde sie nun einvernommen.

Schwer verletzte Frau nach Blutat in Wien-Donaustadt einvernommen

Die Bluttat war am Montag der Vorwoche in einer Wohnung im Bereich der Langobardenstraße verübt worden. Die 44-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen, konnte sich aber ins Stiegenhaus retten. In der Wohnung fanden die alarmierten Polizisten den Mann, die Reanimationsversuche bei dem 46-Jährigen kamen zu spät. Für die Polizei war das Geschehen von Anfang an nicht wirklich klar: Die schwerverletzte Österreicherin hatte zwar an Ort und Stelle noch angegeben, von ihrem Ex-Freund mit einem Messer in der Wohnung im Bereich der Langobardenstraße attackiert worden zu sein. Danach wurde die Schwerverletzte jedoch ins Spital gebracht. Die Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten sicher.