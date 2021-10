Blumengärten Hirschstetten treten für Wien bei "9 Plätze - 9 Schätze" an

Am 26. Oktober wird bei "9 Plätze - 9 Schätze" wieder der schönste Ort Österreichs gesucht. Die Finalisten der Bundesländer stehen bereits fest, für Wien werden die Blumengärten Hirschstetten ins Rennen gehen.

Schatz des Landes befand sich am öftesten in Vorarlberg

Die bisherigen Sieger wurden mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016), dem Vorarlberger Körbersee (2017), dem Schiederweiher in Oberösterreich (2018), dem Lünersee in Vorarlberg (2019) und zuletzt der Strutz-Mühle in der Steiermark gefunden.