Blümel: Zollkontrollen wegen vieler Fälschungen intensiviert

In der Corona-Krise tauchen auch immer mehr gefälschte Schutzausrüstung und Arzneien auf. Deshalb werden die Zollkontrollen intensiviert.

Die Europol-Warnung in Bezug auf in der Coronavirus-Krise gehäuftes Auftauchen gefälschter Schutzausrüstung sowie Arzneien lässt das für Zollangelegenheiten zuständige Finanzministerium die Kontrollen auf allen Transportwegen intensivieren. "Wir gehen mit aller Härte gegen den Schmuggel von gefälschten Corona-Arzneimitteln vor", so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag.