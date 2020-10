Blümel im Wahlkampf-Finish im Terminstress

Die Termine von ÖVP-Spitzenkandidat bei der Wien-Wahl und Finanzminister Gernot Blümel sind derzeit dicht gedrängt.

Gernot Blümel (ÖVP) hat es im Finish des Wien-Wahlkampfs weiter nicht leicht. Wurde der VP-Spitzenkandidat zu Wochenbeginn von einem positiven Coronatest im Kanzleramt gebremst und musste er am Mittwoch auf Wunsch der FPÖ im Nationalrat zu einer "Dringlichen Anfrage" anreisen, bleibt dem Finanzminister nun auch ein Besuch der Länderkammer nicht erspart. Die SPÖ bittet ihn "dringlich" in den Bundesrat.

Auch in der Länderkammer muss Blümel "dringlich" ran

Wollten sich die Freiheitlichen über die Kosten der "Ausländerpolitik" informieren, interessiert die Sozialdemokraten heute in der Länderkammer, wie der Finanzminister die Gemeindefinanzen in Balance bringen will. Fraktionschefin Korinna Schumann bedauert in der Begründung der "Dringlichen Anfrage", dass sich die Situation der Kommunen angesichts der Coronakrise über den Sommer sogar noch verschlimmert habe. Die Verluste durch Einnahmenausfälle stiegen weiter.