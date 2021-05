"Bleib xund!": Kirche lädt am 14. Mai zu besonderem Corona-Segen

Am kirchlichen Festtag der Heiligen Corona, dem 14. Mai, wird in katholische Seelsorge-Einrichtungen geladen - zum Segen mit der Bitte um Gesundheit und Stärkung.

Unter dem Motto "Bleib xund!" laden zahlreiche katholische Seelsorge-Einrichtungen in ganz Österreich am 14. Mai, dem Tag der Heiligen Corona, zu einem besonderen Segen ein.

Kirchlichen Segen am Tag der Heiligen Corona holen

In Citypastoral-Stellen in Innsbruck, Graz, Salzburg und Wien gibt es an diesem Tag einen persönlichen Corona-Segen mit der Bitte um Gesundheit und Stärkung.