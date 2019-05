BK warnt vor Online-Fakeshops: Besondere Vorsicht bei Vorauskasse

Vor besonders geschickt gestalteten Online-Fakeshops hat das Bundeskriminalamt (BK) hat am Mittwoch gewarnt. Betrüger bieten dabei Waren und Dienstleistungen über das Internet an - und liefern diese nicht. Den vermeintlichen Webshop selbst gibt es oft gar nicht.

Verschlüsselte Übertragung persönlicher Daten beachten

Allfällige Probleme lassen sich bei bekannten Online-Shops einfacher lösen. Beim Internethandel sollten Verkäufer eine verschlüsselte Übertragung persönlicher Daten ermöglichen. Erkennbar ist dies in der Regel an dem Kürzel https:// in der Adresszeile des Browsers und einem kleinen Schloss-Symbol in der unteren Browserleiste. “Bezahlen Sie nur, wenn Sie mit einer sicheren Internetverbindung verbunden sind”, so das Bundeskriminalamt.