Betrug im Internet: Identitätsdiebstahl wird häufiger

Die Watchlist Internet warnen vor Betrüger, die immer häufiger Ausweiskopien zum Identitätsdiebstahl nutzen und in fremdem Namen Straftaten begehen.

An diesen Daten sind auch Kriminelle interessiert. Sie eröffnen damit Bankkonten, nehmen Kredite auf, kaufen ein oder waschen Geld. Wem die Identität gestohlen wird, der muss in Gerichtsverfahren mühsam nachweisen, dass er die in seinem Namen getätigten Geschäfte nicht abgewickelt hat.