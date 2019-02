Anstieg der "Abo-Falle" im Internet: Darauf sollten Sie achten

Das Bundeskriminalamt warnt derzeit vor "Abo-Fallen" im Internet. Betrüger versuchen, User zu einem zahlungspflichtigen Abonnement zu verleiten, dabei werden zahlreiche Tricks angewendet.

Oft sind die zu zahlenden Summen relativ gering, deshalb werden nur selten Anzeigen erstattet. Jedoch häufen sich Fälle von “Abo-Fallen” in letzter Zeit, hieß es auf der BK-Website. Dabei wenden die Betrüger vielfältige Tricks an, um ihre Opfer zu einer voreiligen Eingabe von persönlichen Daten im Internet zu bringen. So müsse man sich für billige Testangebote, vermeintliche Gratis-Gutscheine und Gewinne lediglich registrieren.