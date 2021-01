Bislang knapp 3.000 Corona-Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen

Mit Stand Dienstag gab es österreichweit bereits 2.977 Coronavirus-Tote in Alters- und Pflegeheimen.

Nur schleppend ist in Österreich die Impfung der gefährdeten Personen in Alters- und Pflegeheimen angelaufen, nunmehr soll allerdings der Großteil der Bewohner und Mitarbeiter in zwei Wochen geimpft sein. Bis Dienstag gab es österreichweit bereits 2.977 Covid-19-Tote in den Heimen.